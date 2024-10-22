Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин РФ продлил эксперименты по маркировке кабелей и отопительных батарей

Такое решение даст возможность бизнесу лучше подготовиться к вступлению в силу требований об обязательной маркировке и более эффективно отработать все этапы этой процедуры.

Источник: Аргументы и факты

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Правительство России продлило до 31 августа 2025 года эксперименты по маркировке оптоволоконной продукции, радиаторов отопления и отопительных конвекторов, кабельной продукции, средств пожаротушения и пиротехники. Это следует из постановления, которое есть в распоряжении ТАСС.

Решение даст возможность бизнесу лучше подготовиться к вступлению в силу требований об обязательной маркировке и более эффективно отработать все этапы этой процедуры.

Эксперимент по маркировке оптоволоконной продукции должен был закончиться 1 декабря 2024 года, эксперименты в отношении радиаторов и конвекторов, кабельной продукции, средств пожаротушения и пиротехники — 28 февраля 2025 года.