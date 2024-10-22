Кабмин расширил границы ТОР «Якутия»

«В границы ТОР будут включены земельные участки общей площадью более 93 тыс. га на территории Ленского и Мирнинского районов Республики Саха (Якутия). Они необходимы для строительства Новоленской теплоэлектростанции и магистрального газопровода, который будет снабжать ее топливом», — говорится в сообщении.