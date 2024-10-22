Исследование показало, на что россияне брали больше всего займов

Аналитики онлайн-платформы отметили, что цели займов напрямую не влияют на их сумму, тем не менее исследование выявило закономерности в потребительском поведении. «С одной стороны, отдых и путешествия по-прежнему возглавляют топ займов по величине. С другой стороны, эта категория одна из немногих показала снижение в текущем году, то есть люди сокращали свои финансовые запросы на отдых. В то же время займы на другие цели, напротив, устойчиво росли вслед за инфляцией», — подчеркивается в исследовании.