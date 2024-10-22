ИКАР понизил прогноз урожая масличных культур в России

По данным Минсельхоза РФ, производство масличных культур в России к 2030 году должно вырасти на 46,4% по сравнению с 2021 годом и достигнуть 36,378 млн тонн. С 2014 года сбор зерновых в России увеличился с 92,4 млн до порядка 150 млн тонн в 2023 году, сахарной свеклы — с 39,3 млн тонн до 53,2 млн тонн. Наибольший рост показало производство масличных культур — в 2,3 раза.