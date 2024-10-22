ИКАР понизил прогноз урожая масличных культур в России

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) понизил прогноз урожая масличных культур в 2024 году — сбор не превысит 29 млн тонн, сообщил ТАСС генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.
Ранее ИКАР ожидал, что урожай достигнет 30 млн тонн, что несколько выше показателей прошлых лет.
«Некоторое время назад нам пришлось понизить прогноз урожая масличных. Предварительно, валовой сбор масличных культур будет менее 29 млн тонн, ориентировочно — 28,5 млн тонн», — сказал Рылько.
Он уточнил, что под урожай этого года посеяно около 9,8 млн га подсолнечника, 4,3 млн га сои и 2,7 млн га рапса. По площади посевов сои и рапса установлен рекорд, в 2023 году было посеяно 3,6 млн га сои и 2,1 млн га рапса. Увеличение площадей посевов должно было восполнить ущербы, причиненные непогодой, в частности жарой на юге России.
По данным Минсельхоза РФ, производство масличных культур в России к 2030 году должно вырасти на 46,4% по сравнению с 2021 годом и достигнуть 36,378 млн тонн. С 2014 года сбор зерновых в России увеличился с 92,4 млн до порядка 150 млн тонн в 2023 году, сахарной свеклы — с 39,3 млн тонн до 53,2 млн тонн. Наибольший рост показало производство масличных культур — в 2,3 раза.