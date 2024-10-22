HSBC объявил о реструктуризации бизнеса

С 1 января 2025 года HSBC будет разделен на четыре подразделения. Операционная деятельность в Гонконге и Великобритании теперь будет осуществляться двумя самостоятельными подразделениями. Коммерческий банковский бизнес за пределами Великобритании и Гонконга и институциональный банкинг будут объединены в одно подразделение. А четвертое будет заниматься управлением активами и частным банкингом.