Группа Russ передала свои активы в «РВБ»

О планах объединения ГК Russ и Wildberries стало известно в июне 2024 года. Позже, в июле, ООО «Вайлдберриз» передало свои активы в новую структуру объединенной компании, а для передачи активов ГК Russ необходимо было согласие Федеральной антимонопольной службы.