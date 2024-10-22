Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группа Russ передала свои активы в «РВБ»

Группа компаний Russ передала свои активы в «РВБ» (юридическое лицо объединенной компании Wildberries и Russ), сообщает пресс-служба компании.

Источник: РИА "Новости"

Группа компаний Russ передала свои активы в «РВБ» (юридическое лицо объединенной компании Wildberries и Russ), сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что соответствующие изменения уже внесли в Единый государственный реестр юридических лиц.

О планах объединения ГК Russ и Wildberries стало известно в июне 2024 года. Позже, в июле, ООО «Вайлдберриз» передало свои активы в новую структуру объединенной компании, а для передачи активов ГК Russ необходимо было согласие Федеральной антимонопольной службы.

В компании отметили, что новый проект охватит территорию РФ, страны СНГ, и также страны глобального юга, включая Азию, Африку, Ближний Восток, Индию и Китай.