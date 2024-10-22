Госдума повысила МРОТ с 2025 года

Государственная Дума 22 октября одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года. Согласно принятому документу, МРОТ увеличится почти на 17% и составит 22 440 рублей. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что данное повышение затронет около 4,2 млн работающих граждан.
Володин подчеркнул важность планомерного увеличения МРОТ, назвав его одной из национальных целей развития, установленных Указом Президента. Он добавил, что к 2030 году планируется увеличение МРОТ до 35 тысяч рублей. В настоящее время, в 2024 году, минимальный размер оплаты труда составляет 19 242 рубля.
МРОТ определяется как 42% от медианной заработной платы за прошлый год, с учетом региональных коэффициентов дифференциации. Законопроект, принятый в первом чтении 17 октября 2024 года, предусматривает увеличение соотношения с медианной заработной платой до 48%. По данным Росстата, в 2023 году медианная заработная плата составляла 46 751 рубль.
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