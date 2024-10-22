Госдума повысила МРОТ с 2025 года

Володин подчеркнул важность планомерного увеличения МРОТ, назвав его одной из национальных целей развития, установленных Указом Президента. Он добавил, что к 2030 году планируется увеличение МРОТ до 35 тысяч рублей. В настоящее время, в 2024 году, минимальный размер оплаты труда составляет 19 242 рубля.