ГД приняла закон о регулировании особенностей оборота цифровой валюты

Кабмин сможет запрещать майнинг цифровой валюты (в том числе на участие в майнинг-пуле) в отдельных субъектах РФ или на отдельных их территориях, а также устанавливать порядок и случаи введения такого запрета. Соответствующие изменения внесены в закон «Об электроэнергетике».