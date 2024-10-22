ГД приняла закон о регулировании особенностей оборота цифровой валюты

Соответствующие изменения оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта, которым устанавливается обязательная проверка годового отчета о формировании целевого капитала НКО. Поправки инициированы главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Полномочия правительства
Кабмин сможет запрещать майнинг цифровой валюты (в том числе на участие в майнинг-пуле) в отдельных субъектах РФ или на отдельных их территориях, а также устанавливать порядок и случаи введения такого запрета. Соответствующие изменения внесены в закон «Об электроэнергетике».
Вместе с тем правительство РФ будет иметь право (ранее была обязанность) устанавливать требования к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, характеру и объему оказываемых им услуг.
Помимо этого, расширяется круг субъектов-получателей адреса-идентификатора цифровой валюты. Такие изменения вносятся в закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».
О реестре майнеров
ФНС России будет вести реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе заниматься исключением лица из указанного реестра и аккумулированием информации по ведению реестра (ранее уполномоченным органом по ведению такого реестра являлось Минцифры).
При этом устанавливается, что оператор майнинговой инфраструктуры не вправе оказывать услуги по предоставлению майнинговой инфраструктуры лицам, не включенным или исключенным из реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.
Документ вступит в силу с 1 ноября 2024 года.