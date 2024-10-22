Эксперты рассказал, как изменятся цены на автомобили с 1 ноября 2024 года

С первого октября в России резко выросли ставки утильсбора на машины. Как это отразится на ценах на автомобили в ноябре, рассказали эксперты.
Из-за роста ставок утильсбора, конечно же, увеличится и стоимость автомобилей, убежден автоэксперт Егор Васильев.
Он напомнил, что для машин с мотором до 2,0 л, придется заплатить 556 тысяч рублей (+86%, против 306 тысяч рублей ранее). К 2025 году за такие машины ставка поднимется до 667 тысяч рублей, в 2026-м — до 800,8 тысячи.
Естественно, эти суммы напрямую будут включаться в стоимость авто для конечного потребителя.
«Так что, если воспользоваться простым арифметическим подсчетом, то стоимость среднего “китайца” может вырасти на 10−20 процентов», — считает автоэксперт.
Однако, скорее всего, автопроизводители из Поднебесной постараются сгладить повышение цен, сделав его не таким резким. Так что, возможно, цены поднимутся на 8−10 процентов.
Этому, по мнению Васильева может поспособствовать и затоваренность складов автомобилями, поставленными в Россию до повышения утильсбора. По некоторым оценкам, сейчас на них находится до 400 тысяч машин.
Не стоит надеяться и на то, что стоимость отечественных авто останется на прежнем уровне. Предположительно, она также будет расти, поднимаясь в ценовые ниши, которые будут вынуждены оставить «китайцы».
«Все это неизбежно приведет к падению продаж. И, возможно, к уменьшению разнообразия китайских авто на российском рынке. И это уже плохо», — говорит Васильев.
Без резких скачков
Впрочем, как отмечает заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых машин Ренат Тюктеев, автомобильный рынок заранее подготовился к осенним ценовым изменениям — повышение цен происходит плавно, без резких скачков.
В октябре в среднем цены выросли на 70−150 тысяч рублей, тенденция к дальнейшему росту еще не закончилась, и в ноябре, по его оценкам, рост продолжится.
Однако он будет зависеть от количества машин на складах, ввезенных до 1 октября: чем меньше остается автомобилей, тем выше на них цена.
«Пока сетям есть, что продавать — китайские бренды завезли большой объем машин, превышающий темпы продаж салонами на ближайшие 3−4 месяца», — говорит Тюктеев.
На сколько может вырасти цена в ноябре эксперт затруднился ответить. Дело в том, что основные импортеры выстраивают процесс формирования цен, «исходя из собственных финансовых возможностей и амбиций по захвату доли рынка в этом году». А цена на автомобили — это основной рычаг для достижения таких целей.
При этом автомобили с глубоким уровнем локализации подорожают в меньшей степени, здесь рост «будет больше адаптивным, нежели вынужденным».
Ставка как важный фактор
Также стоимость новых автомобилей в следующем месяце косвенно будет зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке на заседании 25 октября, продолжает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.
Если ставка будет проиндексирована, то увеличится стоимость кредитов, количество которых выросло в числовом значении на 92 процентов за январь-сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на 85% — в денежном.
В случае повышения ключевой ставки россияне могут сократить количество займов на приобретение авто и отложить покупку.
По мнению Житнухина, снижение спроса может повлиять на стоимость новых авто как положительно, так и отрицательно, в зависимости от того, будут ли дилеры и автопроизводители использовать специальные выгодные предложения для стимуляции спроса.
Машины с пробегом и параллельный импорт
Что касается сегмента авто с пробегом, то их средняя стоимость продолжает снижаться в условиях повышенного интереса россиян к вторичному рынку.
Как отмечает Житнухин, в сентябре данный показатель снизился более чем на 3% год к году, и если высокий спрос в сегменте сохранится из-за роста цен на новые автомобили, в ноябре можно ожидать очередного снижения цен.
Если же говорить о параллельном импорте, то здесь повышение утильсбора скажется на спросе в меньшей степени, полагает Васильев.
На фоне и так очень высокой цены он будет не так заметен, да и сама покупка подобных авто является скорее эмоциональным приобретением предмета роскоши, который в любой момент может превратиться в тыкву, констатировал автоэксперт.
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