Эксперты рассказал, как изменятся цены на автомобили с 1 ноября 2024 года

Он напомнил, что для машин с мотором до 2,0 л, придется заплатить 556 тысяч рублей (+86%, против 306 тысяч рублей ранее). К 2025 году за такие машины ставка поднимется до 667 тысяч рублей, в 2026-м — до 800,8 тысячи.