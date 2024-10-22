Эксперт раскрыла, стоит ли ждать снижения цен на квартиры в новостройках

Она пояснила, что повышение цен обусловлено целым рядом причин. В том числе, ростом себестоимости строительства из-за удорожания материалов. Кроме того, по ее словам, ощущается дефицит рабочей силы — рабочих, строителей, подрядчиков, инженеров. Специалист также обратила внимание на рост ключевой ставки Банка России до 19%, которая влияет не только на стоимость ипотеки, но и кредитов для застройщиков.