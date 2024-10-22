Эксперт дал совет россиянам, у которых есть доллары старого образца

«По американскому законодательству и новые, и старые доллары остаются актуальными, хотя старые и пытаются изымать из обращения, — отмечает Михаил Беляев. — Так что можно попробовать обменять сбережения за пределами России, но здесь будет сразу две проблемы: во-первых, человек может потратить больше средств на саму поездку, во-вторых, столкнуться с проблемами в банке ввиду своего гражданства».
Экономист предложил альтернативный подход: обменять наличные с дисконтом в России. При этом он настоятельно рекомендует избегать мошеннических схем и не пользоваться услугами небольших фирм. Кроме того, существует возможность обмена старых долларов на евро в российских банках, хотя такая операция может сопровождаться финансовыми убытками.
«Можно поменять на евро — евро дизайн не меняли. Или на другую распространенную валюту. В принципе, валюта здесь не так важна, главное, чтобы потом не получилось так же, как с долларами, — отметил аналитик. — Но эксперты говорили много раз о том, что сегодня лучше всего хранить сбережения в рублях. Просто взять и положить их в банк, чтобы капали проценты. Проценты сейчас достаточно высокие, сопоставимы с инфляцией, что бывает достаточно редко».
Михаил Беляев считает, что особенности ситуации в стране позволяют кредитным организациям держать высокие проценты по вкладам, причем данная тенденция может сохраниться на протяжении длительного времени.
«Даже если ЦБ одумается и начнет снижать ставку, резко этого делать нельзя, только постепенно. Не больше, чем на процент в месяц. Итого до приемлемых десяти процентов пройдет как минимум год. При этом чем ближе к десяти процентам, тем медленнее должны быть темпы снижения ставки», — уточнил экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».