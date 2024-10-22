Эксперт дал совет россиянам, у которых есть доллары старого образца

«Можно поменять на евро — евро дизайн не меняли. Или на другую распространенную валюту. В принципе, валюта здесь не так важна, главное, чтобы потом не получилось так же, как с долларами, — отметил аналитик. — Но эксперты говорили много раз о том, что сегодня лучше всего хранить сбережения в рублях. Просто взять и положить их в банк, чтобы капали проценты. Проценты сейчас достаточно высокие, сопоставимы с инфляцией, что бывает достаточно редко».