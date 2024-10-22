Цифра и крипта: заменят ли технологии наличные

«Наша цель, наша задача — не подменять конкуренцию, не подменять частных игроков, а создать равные условия для всех инфраструктурные условия», — отметила она. Глава регулятора признала, что банки не согласны с таким решением. Но, по ее словам, универсальный QR нельзя представлять как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынком. «Мы считаем, что универсальный QR — это как раз не продукт, он не конкурирует с рыночными продуктами, а это инфраструктурный стандарт», — сказала Набиуллина. По ее словам, это будет сервис, как «розетка» одного стандарта.