Цифра и крипта: заменят ли технологии наличные

Единый QR-код
На платежном рынке в ближайшее время появится универсальный QR-код, который может заменить все подобные платежные технологии, которые предлагают банки. С таким заявлением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Банк России планирует в ближайшее время направить на межведомственное согласование законопроект по внедрению такой технологии. Банки неохотно встречают такие перемены, беспокоясь о монопольной технологии.
«Наша цель, наша задача — не подменять конкуренцию, не подменять частных игроков, а создать равные условия для всех инфраструктурные условия», — отметила она. Глава регулятора признала, что банки не согласны с таким решением. Но, по ее словам, универсальный QR нельзя представлять как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынком. «Мы считаем, что универсальный QR — это как раз не продукт, он не конкурирует с рыночными продуктами, а это инфраструктурный стандарт», — сказала Набиуллина. По ее словам, это будет сервис, как «розетка» одного стандарта.
Цифровой профиль
На первом форуме Finopolis в 2015 году в Казани обсуждался единый способ идентификации, единый вход на финансовый рынок. Спустя девять лет на площадке уже говорили об успехе такой технологии, но ее распространение сдерживается недоверием населения.
Россияне воспользовались цифровым профилем уже более 80 миллионов раз, сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.
Свыше 2,3 млн россиян зарегистрировали свои данные в Единой биометрической системе (ЕБС), которую активно используют банки для предоставления услуг своим клиентам, включая дистанционные при удаленной идентификации.
Люди «распробовали» цифровые услуги, но многие не доверяют таким сервисам, считает Эльвира Набиуллина.
По ее словам, главная причина такого явления в том, что «они сомневаются в безопасности цифровых услуг, особенно когда речь идет о таких бесшовных онлайн-услугах, о биометрии, интеграция, в том числе, государственной инфраструктуры с частными игроками». С другой стороны, государственные структуры не очень доверяют бизнесу при интеграции государственных цифровых сервисов, потому что боятся пострадает безопасность.
Тем не менее, Банк России разрешит россиянам сдавать биометрические данные через мобильные приложения банков. Сейчас регулятор готовит соответствующие нормативные и законодательные согласования.
Криптовалюту в оборот
Первые тестовые сделки с криптовалютой пройдут до конца 2024 года и это будут международные расчеты, заявила Эльвира Набиуллина.
«Мы продолжаем ожидать, что первые сделки пройдут до конца этого года», — отметила она. По ее словам, интерес к этому на рынке есть. Но первые сделки пройдут по международным расчетам, и ЦБ РФ засекретил эту информацию. «Не раскрываем информацию по участникам, по количеству сделок», — пояснила глава ЦБ РФ.
Расчеты пройдут в экспериментально-правовом режиме, и он может продолжаться до трех лет. Но решение о расширении участников и объемом сделок может быть принято раньше в случае успешности эксперимента.
Цифровые деньги
ЦБ РФ вместе с банками проводит тестовые сделки при расчетах с цифровым рублем на ограниченном круге реальных клиентов. Запуск массовых расчетов с цифровым рублем, который эквивалентен по стоимости реальному, запланирован в 2025 году.
Выпускать цифровые рубли их оборот будет Банк России. Это главное отличие от криптовалюты, которая не имеет единого эмитента с обязательствами по выпуску криптоденег.
Цифровой рубль станет массовым для бюджетных расчетов в 2026 году, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
По ее словам, в следующем году начнется эксперимент с привлечением реальных клиентов и бюджетными расчетами через Казначейство.
«Мы рассчитываем, что с 2026 года это уже будет промышленная эксплуатация платформы цифрового рубля для операций с Казначейством», — уточнила Скоробогатова.
По мнению заместителя гендиректора по маркетингу и стратегии — директора Научно-исследовательского института Гознака Георгия Корнилова, цифровые деньги не вытеснят наличные.
По его словам, на руках сегодня у населения около 17 трлн рублей в наличных деньгах. «Это много, это количество сейчас стабилизировалось, но вряд ли оно будет как-то существенно уменьшаться», — прогнозирует Корнилов.
По оценке ЦБ РФ, доля безналичных платежей в РФ к концу года может составить 86−87%, но не достигнет 100%. «Мы уверенно в течение двух ближайших лет выходим на цифру 90%, возможно 92%», — уточнила Ольга Скоробогатова.
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