Число выданных кредитных карт в РФ в сентябре упало на 16%

Объем лимитов по кредитным картам, выданным в сентябре, также сократился — на 16,6%, до 184,3 млрд рублей (в августе 2024 года — 221 млрд рублей).
Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в сентябре 2024 года было выдано в Москве (132,7 тыс.), Московской области (100 тыс.), Санкт-Петербурге (70,7 тыс.), Краснодарском крае (65,6 тыс.) и Ростовской области (59,9 тыс.).
При этом наибольшее сокращение числа выданных кредитных карт (среди 30 регионов — лидеров по их выдаче) произошло в Новосибирской (-19,7%) и Саратовской (-19,5%) областях, а также в Республике Крым (-18,9%), Иркутской области (-18,9%) и Удмуртской Республике (-18,2%).
В Москве и Санкт-Петербурге количество новых кредитных карт за месяц снизилось на 15,5% и 16% соответственно.
«Выдача новых кредитных карт сокращается четвертый месяц подряд. Такая динамика, прежде всего, обусловлена жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в частности, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки. В этой связи банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.