Число выданных кредитных карт в РФ в сентябре упало на 16%

«Выдача новых кредитных карт сокращается четвертый месяц подряд. Такая динамика, прежде всего, обусловлена жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в частности, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки. В этой связи банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.