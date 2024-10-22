Цены в гостиницах Казани в период саммита БРИКС выросли почти в четыре раза

«В период проведения саммита средняя стоимость размещения для одного гостя в гостиницах Казани выросла практически в четыре раза — до 30 тысяч рублей в сутки, при этом средняя стоимость номеров классов стандарт и люкс также выросла примерно в четыре раза — до 23 тысяч рублей и 37 тысяч рублей в сутки соответственно», — подсчитали в компании.