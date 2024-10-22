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Цены в гостиницах Казани в период саммита БРИКС выросли почти в четыре раза

МОСКВА, 22 окт — РИА Недвижимость. Цены в гостиницах Казани в период проведения саммита БРИКС выросли почти в четыре раза относительно стандартного тарифа — в среднем до 30 тысяч рублей в сутки, рассказали РИА Недвижимость в консалтинговой компании CORE.XP.

Источник: Фотобанк саммита БРИКС

«В период проведения саммита средняя стоимость размещения для одного гостя в гостиницах Казани выросла практически в четыре раза — до 30 тысяч рублей в сутки, при этом средняя стоимость номеров классов стандарт и люкс также выросла примерно в четыре раза — до 23 тысяч рублей и 37 тысяч рублей в сутки соответственно», — подсчитали в компании.

Там также отметили, что стоимость номеров класса люкс в трехзвездочных отелях в период БРИКС оказалась на 12% выше, чем в четырехзвездочных. При этом с номерами класса стандарт ценовой баланс сохранен — в четырехвездочных гостиницах они на 16% дороже, чем в трехвездочных.

Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Ожидается, что город примет 20 тысяч делегатов из 33 стран. По данным мэрии Казани, для размещения участников мероприятия задействуют 52 гостиницы.