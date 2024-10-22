Bloomberg: доля российского СПГ на рынке в Европе продолжает расти

Как сообщалось ранее, 15-й пакет антироссийских санкций ЕС будет направлен против экспорта энергоносителей РФ, главным образом СПГ. Еврокомиссия постарается еще больше ограничить возможности стран ЕС приобретать российский сжиженный природный газ, закупки которого в 2024 году вновь начали быстро расти на фоне ожидаемых новых санкционных ограничений, которые ударят по энергетике блока. Кроме того, Брюссель «намерен ужесточить санкции против танкерного флота», якобы перевозящего российскую нефть, которая, как утверждается, торгуется на мировом рынке по рыночным ценам, несмотря на попытки Запада установить потолки цен на российскую нефть и нефтепродукты.