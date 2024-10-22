Банки РФ в 2024 году предотвратили 30 млн попыток мошеннических списаний средств

«По этому году цифры тоже достаточно впечатляющие. По количеству попыток, которые банки предотвратили на своей стороне, эта цифра составляет уже 30 млн попыток. Я обращаю внимание, то есть мы фактически за полгода подошли к цифре, которая появилась по результатам 2023 года», — сказал он.
Уваров отметил, что общая сумма предотвращенный хищений составила порядка 4,3 трлн рублей.
Согласно материалам ЦБ, в 2023 году благодаря эффективной работе антифрод-процедур кредитных организаций злоумышленникам не удалось совершить 34,77 млн мошеннических операций.
За 2023 год объем предотвращенных мошеннических операций (без согласия клиентов) составил 5,8 трлн рублей.