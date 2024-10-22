Зачем банки повышают процент по ипотеке за три дня до заседания ЦБ

Не дожидаясь пятницы, когда Банк России примет решение по ключевой ставке, кредитные организации начали повышать ставки по ипотеке. Сегодня Сбер повысил процент по жилищным программам сразу на три единицы. О чем это говорит и можно ли считать такие шаги сигналом к ужесточению ДКП — разбирались Финансы Mail.