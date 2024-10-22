Зачем банки повышают процент по ипотеке за три дня до заседания ЦБ

Сбербанк повысил ставки на 3 процентных пункта (п.п.) по всем рыночным ипотечным программам. Минимальная ставка на новостройки через сервис «Домклик» выросла до 24,9%, на вторичную недвижимость — 24,6%.
Совкомбанк с 21 октября также повысил ставки по рыночным ипотечным программам — до 25,49% годовых.
Сбер объяснил повышение ростом доходностей по ОФЗ и высокой ключевой ставкой.
По данным жилищного федерального оператора Дом.РФ, с середины сентября крупнейшие банки повысили ставки предложения по ипотеке на 200 п.п. — до 23,3% годовых по итогам недели
По мнению Анны Земляновой, главного аналитика Совкомбанка, банки пересматривают ставки на ожиданиях дальнейшего роста ключевой ставки, а также роста стоимости фондирования из-за ужесточения норматива краткосрочной ликвидности.
«Также на рынок может влиять решение ЦБ РФ, который временно отменил ограничения на полную стоимость кредита по ипотеке для банков», — пояснила эксперт.
Дом.РФ. ожидает, что 25 октября Банк России может повысить ключевую ставку до 20%, не исключено и «более существенное повышение».
«В том, что ЦБ повысит ключевую ставку в октябре, сомнений у аналитиков уже нет. Консенсус предполагает ее увеличение до 20%», — сообщил начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.
По его мнению, ужесточением условий по ипотеке Сбербанк скорее реагирует на ожидаемый более длительный период высоких ставок. «Вероятно, есть и некоторая инерция, обусловленная другими факторами. Не думаю, что это сигнал к более жестким решениям ЦБ в октябре, чем предполагает консенсус», — отметил Альберт Короев.
Заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин пояснил, что рост ключевой ставки Банка России непосредственно влияет на стоимость кредитных продуктов для заемщиков, включая потребительские кредиты и ипотеку.
Сейчас рынок ожидает, что на горизонте двенадцати месяцев ключевая ставка в среднем будет составлять не менее 21% на основании показателя ROISfix (RUONIA Overnight Interest Rate Swap) — индикативной ставке по операциям процентного свопа на ставку RUONIA.
По мнению Вадима Шамина, в этих условиях коммерческие банки вынуждены корректировать ставки по кредитам, включая ипотеку, чтобы поддерживать рентабельность в условиях увеличения стоимости фондирования.
«На ближайшем заседании ожидаем очередное повышение на 100 п.п. до 20% и жесткий сигнал о дальнейшем росте ставки. Исходя из текущих тенденций, мы полагаем, что к концу 2024 года ключевая ставка может достичь уровня 21,0−22,0%. Соответственно, процентные ставки по кредитным продуктам могут также следовать этому тренду», — сообщил банкир.
В целом, по его оценке, после отмены ограничений по полной стоимости кредита на рынке ипотеки к концу года ожидался рост ставок до 24−25% годовых (на начало октября было 22,3% в топ-20 крупнейших банков страны при ПСК 22,4−24,98%) с возможной корректировкой в сторону снижения к концу II квартала 2025 года в случае смягчения денежно-кредитных условий.
Впрочем, сильный рост ставок будет сдерживать конкуренция между банками. Кроме того, спрос на ипотечные программы с двузначными ставками продолжает снижаться из-за существенного увеличения переплаты и ежемесячных платежей.
«В таких условиях повышение ставок на 1−2% не окажет значительного влияния на рынок», — полагает Вадим Шамин.
Вместе с тем, как отметил собеседник, некоторые банки могут стремиться повысить маржинальность своих ипотечных продуктов, особенно в сегментах с высоким уровнем риска или низкой конкуренцией, что может оказать влияние на динамику ставок и спроса в отдельных нишах рынка.
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