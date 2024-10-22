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«Агроэкспорт» отметил рост экспорта муки из РФ в 1,3 раза в 2024 году

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Экспорт пшеничной или пшенично-ржаной муки из России в январе — сентябре 2024 года вырос в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 920 тыс. тонн, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».

Источник: РИА "Новости"

«Согласно оценкам экспертов, за девять месяцев 2024 года экспорт пшеничной или пшенично-ржаной муки составил более 920 тыс. тонн. В сравнении год к году объем поставок вырос в 1,3 раза в натуральном выражении», — говорится в сообщении.

За аналогичный период 2023 года Россия экспортировала около 720 тыс. тонн муки.

Добавляется, что основными импортерами российской муки в 2024 году стали Афганистан, Китай и Ирак.

По предварительным расчетам «Агроэкспорта», к 2030 году объем российских поставок пшеничной или пшенично-ржаной муки может достигнуть 1,7 млн тонн.