Адвокат объяснил, когда суд может признать договор дарения жилья недействительным

По его словам, Гражданский Кодекс РФ содержит нормы, в соответствии с которыми допускается оспаривание «дарения». Так, статья 578 ГК РФ предусматривает следующие специальные основания:
- совершение лицом, которое получило жилье в дар, покушения на жизнь дарителя, а также членов его семьи и других близких родственников;
- умышленное причинение дарителю телесных повреждений.
По словам адвоката, эти обстоятельства должны быть подтверждены судебным актом (приговором по уголовному либо решением по гражданскому делу) либо постановлением о привлечении одаряемого к административной ответственности.
Оспорить договор дарения жилья можно и по общим правилам недействительности сделок, предусмотренным главой 9 ГК РФ. Чаще всего в судебной практике такими обстоятельствами являются:
- дарение гражданином, признанным недееспособным либо ограниченном в дееспособности;
- в момент заключения договора дарения гражданин не мог понимать значение своих действий или руководить ими;
- даритель, передавая жилье одаряемому, находился под влиянием существенного заблуждения в отношении совершаемой сделки;
- дарение произошло под влиянием обмана, насилия, угрозы или вследствие неблагоприятных (тяжелых) жизненных обстоятельств.
Признать сделку дарения жилого помещения могут и по специальным основаниям, например, в порядке, предусмотренном статьей 61.2 Закона о несостоятельности (банкротстве).
В этом случае основанием для отмены дарения будет являться намерение причинения вреда интересам кредиторов дарителя, перед которыми у последнего имеются неисполненные обязательства.
«Поскольку жилое помещение — это ликвидная материальная ценность, безвозмездное его отчуждение в ситуации, когда у гражданина имеются существенные долги перед третьими лицами, признается недобросовестным поведением участника гражданского оборота», — объясняет Кирилл Данилов.
Более того, статья 578 ГК РФ также предусматривает возможность отмены дарения жилья, если оно совершено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в преддверии признания его банкротом.
Таким образом, действующее законодательство допускает множество оснований для отмены судом дарения жилого помещения. «Однако заинтересованным в отмене дарения лицам предстоит провести достаточно трудоемкую работу по сбору доказательств, подтверждающих основания для оспаривания дарения», — заключил адвокат.
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