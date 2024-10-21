За год объем госзакупок iPhone увеличился в 4 раза

Сумма, заключенная по контрактам за три первых квартала текущего года, составила 6 879 899 рублей, тогда как за этот же период в 2023 году она была 1 642 166 рублей.
Несмотря на резкое увеличение, следует отметить, что в 2023 году российские органы начали вводить ограничения на использование устройств Apple. Эти меры были предприняты после того, как в июне 2023 года ФСБ совместно с ФСО обнародовали информацию о выявлении американской разведывательной акции, реализованной через вирус, поражавший мобильные устройства Apple. По данным ФСБ, скомпрометированы были тысячи смартфонов как внутри России, так и за рубежом.
Вирус был обнаружен не только на устройствах российских пользователей, но также на гаджетах зарубежных абонентов, использующих сим-карты российских диппредставительств. Среди пострадавших оказались сотрудники дипведомств стран НАТО, а также Израиля, Сирии и Китая.
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