За год объем госзакупок iPhone увеличился в 4 раза

Несмотря на резкое увеличение, следует отметить, что в 2023 году российские органы начали вводить ограничения на использование устройств Apple. Эти меры были предприняты после того, как в июне 2023 года ФСБ совместно с ФСО обнародовали информацию о выявлении американской разведывательной акции, реализованной через вирус, поражавший мобильные устройства Apple. По данным ФСБ, скомпрометированы были тысячи смартфонов как внутри России, так и за рубежом.