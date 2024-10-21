Юрист назвала опасный способ оплаты товаров

«Особую сложность представляет ситуация, когда после перевода денег покупатель не получает оплаченный товар или услугу. В этом случае единственным выходом становится обращение в суд для взыскания средств как неосновательного обогащения. Однако при оплате по номеру телефона данные о продавце практически отсутствуют — нет ни адреса, ни сведений об имуществе. Поэтому сначала придется подавать в суд для установления личности ответчика и только потом начинать процесс по возврату денег», — отметила Елена Кузьмина.