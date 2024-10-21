Юрист назвала опасный способ оплаты товаров

«Главная проблема заключается в том, что при переводе денег на карту физического лица покупатель фактически выпадает из правового поля закона “О защите прав потребителей”. Этот важнейший документ работает только в случае взаимоотношений между физическим лицом-потребителем и официально зарегистрированным предпринимателем или организацией. Когда же деньги переводятся на карту частного лица, никаких правовых гарантий у покупателя не остается — он может рассчитывать только на порядочность продавца», — отметила юрист.
Эксперт поясняет — другая угроза кроется в возможных ошибках, допущенных в процессе перевода денежных средств. Если при вводе реквизитов карты или номера телефона перепутать всего одну цифру, деньги получит совершенно посторонний человек. При оплате картой существует процедура блокчейна — легального возврата платежа через банк. При переводе через систему быстрых платежей возможности оспорить ошибочную операцию будет почти невозможно, добавляет юрист.
«Особую сложность представляет ситуация, когда после перевода денег покупатель не получает оплаченный товар или услугу. В этом случае единственным выходом становится обращение в суд для взыскания средств как неосновательного обогащения. Однако при оплате по номеру телефона данные о продавце практически отсутствуют — нет ни адреса, ни сведений об имуществе. Поэтому сначала придется подавать в суд для установления личности ответчика и только потом начинать процесс по возврату денег», — отметила Елена Кузьмина.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».