Выручка «Русагро» за девять месяцев выросла на 20%

В частности, продажи пшеницы снизились на 17%, до 432 тыс. тонн, кукурузы — на 25%, до 136 тыс. тонн, подсолнечника — на 16%, до 49 тыс. тонн, сои — на 54%, до 114 тыс. тонн. Реализация ячменя выросла с 1 тыс. до 30 тыс. тонн. Объем производства сахара вырос на 27%, до 414 тыс. тонн, при этом продажи сахара снизились на 15%, до 499 тыс. тонн. Производство сырого растительного масла выросло в 1,9 раза, до 835 тыс. тонн, производство свинины в живом весе снизилось на 9%, до 231 тыс. тонн.