В России дефицит поваров

«Повара, пекари и кондитеры нужны компаниям разного размера из разных отраслей — рознице, ресторанам, кейтерингу, отелям и гостиницам, частным пекарням и кофейням. У бизнеса сформирован большой запрос на данных специалистов, а рынок труда ответить достаточным предложением рабочей силы не может — этих людей просто не хватает (невысокая популярность профессии, недостаточное количество обучавшихся на поваров и кондитеров в последние годы и другие причины). Чтобы решить кадровый вопрос, при ресторанах открываются свои школы для поваров. Также есть тренд на подбор людей без опыта или с минимальным опытом и обучение/дообучение уже “на борту”, — отметила руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова.