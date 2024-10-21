В ритейле и общепите вырос спрос на сотрудников младше 18 лет

Ранее наем сотрудников младше 18 лет не был популярен, но текущий кадровый дефицит вынуждает работодателей пересматривать подходы. Ситуация изменяется на фоне рекордно низкого уровня безработицы, который в августе 2024 года составил 2,4%, что является историческим минимумом. Институт экономики РАН оценивает нехватку рабочих рук в стране в 5 миллионов человек. В период с января по сентябрь 2024 года число вакансий в общепите увеличилось на 28%, но все еще не хватает около 30 тысяч работников. Нехватка кадров даже привела к опустевшим полкам в магазинах «Пятерочка» в регионах.