В ритейле и общепите вырос спрос на сотрудников младше 18 лет

С июля по сентябрь 2024 года в России наблюдается значительное увеличение числа вакансий для молодых соискателей возрастом 16−18 лет. По данным аналитиков сервиса «Авито Работа», количество вакансий фасовщиков выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на менеджеров по работе с клиентами увеличился в 2,5 раза, на продавцов — в два раза, в то время как потребность в менеджерах по продажам выросла на 93%, а на работников торгового зала — на 90%. Данные исследования публикует «Коммерсант».
Рост предложений о работе в сфере общественного питания для молодежи старше 16 лет составил 117%. По статистике HeadHunter, в сентябре количество вакансий для подростков от 14 лет увеличилось на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Этот тренд наблюдают и участники рынка. «Магнит» за период с января по сентябрь 2024 года увеличил прием на работу молодежи 16−17 лет в девять раз. В X5 Group, владеющей сетями «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток», только летом приняли более 4 тысяч молодых сотрудников, из которых 20% остались работать в «Пятерочке». Сеть «Теремок» начала нанимать молодых людей еще год назад. В Tanuki Family и Baon зафиксировали всплеск откликов от подростков, особенно в период летних каникул.
Ранее наем сотрудников младше 18 лет не был популярен, но текущий кадровый дефицит вынуждает работодателей пересматривать подходы. Ситуация изменяется на фоне рекордно низкого уровня безработицы, который в августе 2024 года составил 2,4%, что является историческим минимумом. Институт экономики РАН оценивает нехватку рабочих рук в стране в 5 миллионов человек. В период с января по сентябрь 2024 года число вакансий в общепите увеличилось на 28%, но все еще не хватает около 30 тысяч работников. Нехватка кадров даже привела к опустевшим полкам в магазинах «Пятерочка» в регионах.
На фоне таких изменений критерии отбора новых сотрудников расширяются. В «Магните» и X5 Group начали уделять внимание старшим возрастным диапазонам, принимая на работу людей старше 50 и 55 лет. Тем не менее, зарплаты новых сотрудников пока отстают от среднерыночных. Например, продавцам 16−18 лет предлагают в среднем 20 тысяч рублей в месяц, что значительно ниже среднерыночных ставок.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».