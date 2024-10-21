В ГД перечислили документы, которые нужны для продажи квартиры

Как уточняет депутат, нужно предоставить согласие супруга на продажу или брачный договор, если недвижимость купили после свадьбы. Еще один важный документ — технический паспорт с характеристиками квартиры и ее подробным графическим планом и перепланировками, если такие были. Если в семье покупателя есть дети и он планирует приобрести жилье в ипотеку, техпаспорт пригодится ему для получения разрешения на сделку от органов опеки и попечительства.