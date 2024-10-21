В ГД перечислили документы, которые нужны для продажи квартиры

«Какие сейчас документы нужны для продажи квартиры? Документ, удостоверяющий личность собственника, документы, из которых следует возникновение права собственности, полная выписка из ЕГРН, чтобы покупателю убедиться в отсутствии арестов и запретов на регистрацию сделки и увидеть, есть ли обременения», — поясняет Сергей Гаврилов.
Как уточняет депутат, нужно предоставить согласие супруга на продажу или брачный договор, если недвижимость купили после свадьбы. Еще один важный документ — технический паспорт с характеристиками квартиры и ее подробным графическим планом и перепланировками, если такие были. Если в семье покупателя есть дети и он планирует приобрести жилье в ипотеку, техпаспорт пригодится ему для получения разрешения на сделку от органов опеки и попечительства.
«[Также понадобятся] доверенность, если в сделке участвует представитель собственника, справка об отсутствии долгов по коммунальным платежам, расширенная выписка из домовой книги, чтобы покупатель и банк убедились, что в квартире никто не прописан. При оформлении сделки в банке с подключением сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов также может потребоваться СНИЛС», — обратил внимание Сергей Гаврилов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».