В ГД одобрили переход к котировке FOB Urals при расчете налогов для нефтянки

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Комитет Государственной думы по бюджету и налогам одобрил изменения в Налоговом кодексе, по которым налоги на нефтяную отрасль не будут рассчитываться на основе индекса СПбМТСБ и котировки Brent с учетом дисконта. Об этом журналистам сообщили на заседании комитета.
«Исключение Brent и Санкт-Перебургской биржи, также вносим изменения», — сказал статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов. «Нет вопросов, коллеги. Принимается», — сообщил глава комитета Андрей Макаров.
Сазанов ранее говорил, что при расчете доходов нефтяников будут учитываться котировки Urals FOB, увеличенные на $2.
Россия при расчете нефтяных налогов применяет максимальную имеющуюся котировку нефти, выбирая из следующих вариантов: дисконт к Brent или котировка в российских портах, увеличенная на стоимость транспортировки до Европы.
В 2023 году была одобрена поправка в Налоговый кодекс, согласной которой Россия должна была перейти на российский внебиржевой индекс СПбМТСБ при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2024 года. Однако затем начало использования индикатора СПбМТСБ было сдвинуто на 2025 год.