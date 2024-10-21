В ГД одобрили переход к котировке FOB Urals при расчете налогов для нефтянки

В 2023 году была одобрена поправка в Налоговый кодекс, согласной которой Россия должна была перейти на российский внебиржевой индекс СПбМТСБ при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2024 года. Однако затем начало использования индикатора СПбМТСБ было сдвинуто на 2025 год.