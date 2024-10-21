В ЦБ раскрыли самые популярные недобросовестные практики с автокредитами

Банк России сообщил о распространенных случаях навязывания дополнительных платных услуг в банках и автомобильных салонах, где стоимость таких сервисов зачастую завышена. Договоры составляются так, что клиенты лишаются возможности отказаться от уже подключенных услуг и вернуть свои средства, что нарушает их права и интересы.