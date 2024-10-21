В ЦБ раскрыли самые популярные недобросовестные практики с автокредитами

Банк России сообщил о распространенных случаях навязывания дополнительных платных услуг в банках и автомобильных салонах, где стоимость таких сервисов зачастую завышена. Договоры составляются так, что клиенты лишаются возможности отказаться от уже подключенных услуг и вернуть свои средства, что нарушает их права и интересы.
В числе навязываемых услуг — платные консультации по страхованию, которые обычно предоставляются бесплатно, и «скидки» на покупку автомобиля, осуществляемую при условии оформления кредита или дополнительных платных услуг.
Кроме того, кредиторы нередко вводят заемщиков в заблуждение относительно условий сделок, что приводит к возникновению дополнительных расходов и приобретению ненужных товаров или услуг. В таких ситуациях покупатели оказываются без возможности защитить свои законные права.
Центральный банк России настоятельно рекомендует кредитным организациям и автодилерам отказаться от подобных практик. Документ также содержит разъяснения для потребителей о способах избежать обмана и рекомендациях, куда обращаться в случае столкновения с недобросовестными продавцами и кредиторами.
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