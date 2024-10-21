В Аргентине проведут реформу налоговой службы

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 октября. /ТАСС/. Правительство Аргентины создаст новое налоговое управление и уволит 15% сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
«В рамках уменьшения роли государства и ликвидации неэффективных структур будет начат роспуск Федерального управления государственных доходов (AFIP). Будет создано Агентство по налоговым сборам и таможенному контролю (ARCA), орган с более простой структурой и меньшим объемом бюрократии, а также более эффективный и менее затратный», — говорится в заявлении.
По оценкам властей, за год реформа сэкономит 6,4 млрд песо ($6,3 млн). «Кроме того, будут прекращены контракты 3 155 сотрудников, которые получили посты с нарушением процедуры при прошлой администрации. Речь идет о 15% действующего штата», — сообщила пресс-служба.
Президент Аргентины Хавьер Милей в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику и видит решение экономических проблем Аргентины в избавлении от дефицита бюджета за счет сокращения расходов. По данным института статистики и переписи, за первое полугодие этого года уровень бедности в стране вырос с 41,7% до 52,9%, ВВП упал за этот же срок на 3,4%.