В Аргентине проведут реформу налоговой службы

Президент Аргентины Хавьер Милей в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику и видит решение экономических проблем Аргентины в избавлении от дефицита бюджета за счет сокращения расходов. По данным института статистики и переписи, за первое полугодие этого года уровень бедности в стране вырос с 41,7% до 52,9%, ВВП упал за этот же срок на 3,4%.