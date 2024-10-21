Товарооборот Грузии и России в январе — сентябре 2024 года сократился на 2%

Россия находится на втором месте среди крупнейших торговых партнеров Грузии. За девять месяцев ее доля в объеме внешней торговли составила 10,9%. Экспорт товаров из Грузии в РФ за этот период превысил $522 млн (рост на 2,2% в годовом выражении), а импорт составил более $1,3 млрд (минус 3,8%).
Первое место среди торговых партнеров Грузии в январе — сентябре заняла Турция, объем торговли с которой составил более $2,3 млрд, что на 6,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Третье место заняли США, торговый оборот с ними превысил $1,4 млрд (снижение на 10,5%). Далее следуют Китай (более $1,4 млрд), Азербайджан (более $956 млн) и Германия (около $937 млн).
Общий внешнеторговый оборот Грузии в январе — сентябре составил более $16,7 млрд (рост на 3,7%). Экспорт превысил $4,7 млрд (рост на 4,1%), а импорт — около $12 млрд (рост на 3,6%). Отрицательное сальдо баланса внешней торговли за девять месяцев 2024 года превысило $7,2 млрд.