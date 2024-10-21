Специалист Бабенко дала советы, как подключить газ на даче быстро и бесплатно

«Общее собрание членов СНТ должно одобрить использование общего земельного участка для строительства газопровода. Также оно должно согласовать установление охранных зон, одобрить газификацию домовладения конкретного заявителя. Чтобы домовладение в СНТ было включено в пообъектный план газификации, необходимо подать заявку в газораспределительную организацию и предоставить все необходимые документы на рассмотрение», — сказала специалист.