Специалист Бабенко дала советы, как подключить газ на даче быстро и бесплатно

Как напомнила Бабенко, весной правительство утвердило постановление, которое открывает новые возможности для садовых некоммерческих товариществ (СНТ), расположенных в границах населённых пунктов с газификацией.
«Эти СНТ теперь официально имеют возможность участвовать в программе социальной газификации», — рассказала специалист.
Она подчеркнула, что для ускоренного подключения к газу необходимо выполнить ряд условий. Прежде всего к ним относится официальная регистрация.
«Домовладение, которое планируется подключить, должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)», — пояснила она.
Также СНТ должно находиться в границах уже газифицированного населённого пункта, добавила Бабенко.
«Общее собрание членов СНТ должно одобрить использование общего земельного участка для строительства газопровода. Также оно должно согласовать установление охранных зон, одобрить газификацию домовладения конкретного заявителя. Чтобы домовладение в СНТ было включено в пообъектный план газификации, необходимо подать заявку в газораспределительную организацию и предоставить все необходимые документы на рассмотрение», — сказала специалист.
Особое внимание, по её словам, уделяется количеству зарегистрированных заявок, то есть потенциальных домовладений на газификацию.
«Чем больше количество заявок, тем выше шансы включения СНТ в действующую программу или план следующего года. Текущие планы-графики утверждены, однако программа соцгазификации является бессрочной, что даёт возможность присоединиться к ней и в будущем», — заявила собеседница RT.
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