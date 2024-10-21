Совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды за III квартал в 20 рублей на акцию

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 2 декабря 2024 года.
«За первые два квартала 2024 года компания уже выплатила 20 рублей на акцию. Совокупно по итогам девяти месяцев 2024 года выплаты дивидендов акционерам компании могут составить 3,52 млрд рублей или 40 рублей на одну обыкновенную акцию», — сообщает компания.
Уточняется, что решение о выплате дивидендов может быть принято внеочередным собранием акционеров компании, которое пройдет в форме заочного голосования 21 ноября 2024 года.
По итогам работы в 2023 году компания также выплачивала дивиденды ежеквартально, совокупный размер выплат дивидендов за весь 2023 год составил 4,83 млрд рублей или 55 рублей на акцию.
О компании.
«Инарктика» является управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Ключевыми направлениями деятельности группы под управлением компании включают: товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области и товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия.
Развитие аквакультуры является стратегическим направлением деятельности компании. Общий объем потенциального выращивания на участках Компании составляет около 60 тыс. тонн красной рыбы.