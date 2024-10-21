Совет директоров «Инарктики» рекомендовал дивиденды за III квартал в 20 рублей на акцию

«За первые два квартала 2024 года компания уже выплатила 20 рублей на акцию. Совокупно по итогам девяти месяцев 2024 года выплаты дивидендов акционерам компании могут составить 3,52 млрд рублей или 40 рублей на одну обыкновенную акцию», — сообщает компания.