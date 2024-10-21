Саммит БРИКС в Казани нацелился на доллар и МВФ

Саммит будет проходить в Казани. Встреча станет первой, в которой примут участие лидеры новых членов блока: Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии. В прошлом году, напоминает издание, БРИКС состоял только из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.
Власти председательствующей в 2024 году России установили ряд приоритетов на этот год, в том числе, интеграция новых участников, «усиление роли стран БРИКС в международной валютной и финансовой системе» и «расширение использования национальных валют блока во взаимной торговле».
Ранее министр финансов России Антон Силуанов в ходе встречи глав финансовых ведомств стран БРИКС призвал создать альтернативу МВФ.
«МВФ и Всемирный банк не выполняют свои функции. Они не соблюдают интересы стран БРИКС. Необходимо создать новые условия или новые институты, подобные Бреттон-Вудским, но в рамках нашего сообщества, в рамках структуры БРИКС», — заявлял российский министр, согласно сообщению Reuters.
Помимо собственных институтов, блок также обсудит создание альтернативной доллару платежной системы под названием BRICS Bridge, которая станет платформой для цифровых расчетов и оплаты между членами БРИКС.
Бразилия
Президент Лула (ред. — Луис Инасиу Лула да Силва) на предыдущем саммите БРИКС 2023 года в ЮАР отстаивал создание альтернативы доллару. «Создание валюты для торговых расчетов и инвестиций между членами БРИКС улучшит наши условия для платежей и понизит нашу уязвимость», — говорил он.
Правительство Бразилии также критикует глобальные финансовые институты. «Эти институты послужат, чтобы финансировать развитие бедных стран, или продолжат существовать, чтобы задушить бедные страны?», — задался вопросом Лула да Силва на саммите Африканского Союза в Эфиопии, цитируя МВФ и ВБ.
На данный момент единственным функционирующим финансовым институтом БРИКС является Новый банк развития, возглавляемый бывшим президентом Бразилии Дилмой Русеф. Также называемый Банк БРИКС финансирует инфраструктурные и развивающие проекты для стран-членов.
Для некоторых экспертов, проекты БРИКС, стремящиеся снизить влияние доллара по мировую торговлю и создать финансовые институты, которые будут вне контроля Запада, выглядят как угроза для тех, кому выгодна текущая финансовая модель.
Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подчеркивал, что БРИКС не является антизападной ассоциацией, отмечая, что блок намерен сформировать независимые центры для развития и влияния.
«Будем честны — они открыто завидуют нашему расширению, так же как тому факту, что страны глобального большинства предпочли более тесно объединиться для сотрудничества на платформе БРИКС. Мы видим внушительные доказательства того, что западные оппоненты намерены навредить и ослабить наше объединение», — говорил советник президента России Владимира Путина.
Саммит БРИКС
Российские власти сообщали, что 32 страны подтвердили свое участие в событии, из них 24 будут представлены главами государств, в том числе девять стран-членов. Исключение составила Саудовская Аравия, решившая отправить на саммит министра иностранных дел.
«Встреча может стать самым главным событием во внешней политике, которое проводила наша страна», — заявлял в четверг, 10 октября, Юрий Ушаков.
Согласно оценкам, в БРИКС сосредоточено около 36% мирового ВВП, показатель выше, чем у G7 — группы, в которую входят крупнейшие экономики (США, Франция, Великобритания и Германия) и в которой сосредоточено около 30% мирового ВВП.
БРИКС был создан в 2006 году, когда представители Бразилии, Индии, Китая и России образовали форум для дискуссий. Группа начинала как БРИК (по инициалам стран-основательниц). Первый саммит глав государств состоялся только в 2009 году. А в 2011-м к блоку присоединилась ЮАР, добавив к БРИКС букву «с».
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