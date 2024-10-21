Саммит БРИКС в Казани нацелился на доллар и МВФ

БРИКС был создан в 2006 году, когда представители Бразилии, Индии, Китая и России образовали форум для дискуссий. Группа начинала как БРИК (по инициалам стран-основательниц). Первый саммит глав государств состоялся только в 2009 году. А в 2011-м к блоку присоединилась ЮАР, добавив к БРИКС букву «с».