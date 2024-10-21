Россияне возмущены зарплатами курьеров, госслужащих и таксистов

А вот блогинг, который еще 10 лет назад и вовсе не считали профессией, собрал всего 4,7% негатива. Впрочем, довольно резкого: «Она как блогеры-инфоцыгане, мозгов нет, зато деньги лопатой гребет». «Досталось» от пользователей соцсетей и военным — в том числе участникам СВО, чей доход пусть и кратно превышает среднюю зарплату по стране, но предполагает высокие риски. В случае с военнослужащими пользователи чаще отмечают не столько размер выплат, сколько тот факт, что не военной профессией сопоставимых сумм не заработать.