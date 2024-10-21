Россиянам объяснили, почему отсутствие безработицы не всегда хорошо для экономики

Такая ситуация, по его словам, приводит к очень серьезным последствиям для компаний.
«Примеров можно привести огромное количество — бухгалтер, который не может свести баланс для различных проверяющих ведомств, программист, который не может запустить сайт и из-за этого предприятие теряет и потенциальных, и действующих клиентов, повар, который готовит только бутерброды», — перечисляет эксперт.
То есть работодателю приходится не просто брать тех, кто есть на рынке, но и обучать их за свой счет, и платить зарплаты выше обычного, поскольку других кандидатур у него нет.
Сегодня эта проблема, к слову, крайне актуальна для общепита — найти официантов, барменов, линейных сотрудников кухни представляется очень сложной задачей.
Далее — если нет конкуренции, то нет смысла расти и развиваться, продолжает Кричевский.
«То есть реальная добавленная к продукту сотрудником стоимость будет стагнировать. Это плохо не только для развития бизнеса, но и вообще для его существования», — поясняет экономист.
Снижение уровня компетентности работников в любой отрасли приводит к ее стагнации и развалу — или, в лучшем случае, переформатированию.
То есть, как подчеркивает финансист, предприятия могут просто начать закрываться, потому что не смогут приносить прибыль и будет ухудшаться качество продукта.
Конечно, может начаться шринкфляция или цены на продукт будут расти, но это только разгонит инфляцию и де-факто долгосрочных дивидендов не принесет.
Так что уравнение — довольно простое. Нет работников — застой или закрытие компании. Нет конкуренции на рабочее место — начинается битва зарплат, в которой победителей тоже не будет, поскольку сотрудники будут чувствовать себя слишком вольготно и перестанут расти.
«В итоге безработица все равно пойдет вверх, но уже за счет того, что снизится количество рабочих мест», — рассказал Алексей Кричевский.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».