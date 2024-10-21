Промышленники переселяются в парки. Мониторинг инвестиций

Такой бурный рост объясняется массовым переходом промышленных компаний от эксплуатации собственных промышленных зданий к использованию профессиональных площадок для размещения производств. Ранее похожие процессы шли в сегментах офисной, торговой и складской недвижимости, где доля профессиональных операторов теперь приближается к 100%. В промышленной сфере пока только 20−30% производств размещается на профессионально управляемых площадках, но спрос на готовые производственные здания превышает предложение, отмечают в АИП. Поэтому в ближайшие пять лет там ждут сохранения высоких темпов создания новых парков.