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Президент ОАЭ: объем ненефтяной торговли с РФ превысил $11 млрд в 2023 году

Мухамммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что еще в 2018 году товарооборот между странами в этом секторе составлял $2,5 млрд.

Источник: Musab Al Rawahi/CC0

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Объем торговли между Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией в отраслях, не связанных с нефтяной промышленностью, превысил $11 млрд в 2023 году. Об этом заявил президент ОАЭ шейх Мухамммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«По итогам 2018 года товарооборот между нашими странами в ненефтяном секторе составил $2,5 млрд, однако в прошлом году этот показатель достиг отметки, превышающей $11 млрд», — сказал президент в контексте развития торговых и экономических отношений ОАЭ и РФ.