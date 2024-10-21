Президент ОАЭ: объем ненефтяной торговли с РФ превысил $11 млрд в 2023 году

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Объем торговли между Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией в отраслях, не связанных с нефтяной промышленностью, превысил $11 млрд в 2023 году. Об этом заявил президент ОАЭ шейх Мухамммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
«По итогам 2018 года товарооборот между нашими странами в ненефтяном секторе составил $2,5 млрд, однако в прошлом году этот показатель достиг отметки, превышающей $11 млрд», — сказал президент в контексте развития торговых и экономических отношений ОАЭ и РФ.