Президент ОАЭ: объем ненефтяной торговли с РФ превысил $11 млрд в 2023 году

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Объем торговли между Объединенными Арабскими Эмиратами и Россией в отраслях, не связанных с нефтяной промышленностью, превысил $11 млрд в 2023 году. Об этом заявил президент ОАЭ шейх Мухамммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным.