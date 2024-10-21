Монголия планирует расширить беспошлинный ввоз мяса в РФ

«Заключение временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией позволит увеличить ее экспорт в два-три раза в ближайшие два-три года. Мы согласовали поставки на рынки ЕАЭС монгольской сельскохозяйственной продукции, прежде всего мяса и мясопродуктов, а также изделий легкой промышленности, таких как кашемир и кожа», — отметил Слепнев.