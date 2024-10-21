Между крупными российскими компаниями развернулась гонка за студентов

«Раньше было так: студент? Значит, несколько месяцев поработаешь бесплатно, а потом два года за символическую плату. Зарплата начинающего специалиста была в 5−7 раз ниже профессионала со стажем. Сейчас же студент даже стажироваться бесплатно не хочет, потому что знает, что многие компании начали платить даже за стажировку. Я рекомендую своим ученикам действовать по такой схеме: сначала выбрать компанию, которую считаешь перспективной, далее оговорить условия стажировки и задачи. Если работодатель не готов сразу обсудить задачи, справившись с которыми зарплата вырастет до определенной суммы — это несерьезный и несовременный подход, так как компания работает не на результат. И тут уже вам думать, стоит ли тратить время на такой карьерный старт. В этом плане “Кейсовые дни”, где работодатели встречаются со студентами вживую, очень удобная вещь. Потратил несколько часов, проявил себя и нашел работу тут же — никаких собеседований и поиска вакансий», — комментирует основатель карьерно-образовательной платформы «Школа Базовых Знаний» Тимофей Фокин.