Каким будет курс рубля 22 октября 2024: прогноз эксперта

Рубль сегодня выглядел неуверенно, отпустив юань на Мосбирже в район 13,5. При этом официальный курс доллара ЦБ на завтра понижен до 96,09. Поддержка рубля со стороны налогового периода неравномерна, она эпизодична, и периоды роста нацвалюты в ближайшие дни могут сменяться локальными откатами. Факторы давления остаются в силе — это рост дисбаланса между предложением инвалюты и спросом на нее, расширение бюджетного дефицита, острая геополитика. Вместе с тем, в ближайшую пятницу Банк России может повысить ключевую ставку до 20%, это может оказать рублю поддержку в конце года. Прогноз по биржевому курсу юаня — 13,3−13,6 ₽, по курсу рубля к доллару — 95−97.