Каким будет курс рубля 22 октября 2024: прогноз эксперта

Отчасти, как это нередко бывает по понедельникам, мог сказаться спрос инвесторов, отложенный с конца предыдущей недели из-за опасения реализации в выходные какого-либо негатива.
Сырьевые товары, как и китайские биржи, отреагировали ростом на решение Народного банка Китая (НБК) о снижении на 25 б.п. базовых процентных ставок — по кредитам сроком на год до 3,1% и по кредитам сроком более пяти лет до 3,6%. На европейских и американских площадках настроения были более сдержанными.
Завтрашний день будет отмечен чередой выступлений представителей ЕЦБ и ФРС. Американский институт нефти (API) обнародует недельные данные по запасам сырой нефти. В рамках сезона отчетностей финрезультаты завтра представят Danaher, Philip Morris, Verizon. На российском рынке важных корпоративных новостей во вторник не ожидается.
На этой неделе вероятна преимущественно боковая динамика в свете приближающегося заседания ЦБ РФ, при этом сценарий повышения ключевой ставки до 20% в целом уже заложен в ценах. Прогноз по индексу Мосбиржи на 22 октября — 2720−2820 п.
Рубль сегодня выглядел неуверенно, отпустив юань на Мосбирже в район 13,5. При этом официальный курс доллара ЦБ на завтра понижен до 96,09. Поддержка рубля со стороны налогового периода неравномерна, она эпизодична, и периоды роста нацвалюты в ближайшие дни могут сменяться локальными откатами. Факторы давления остаются в силе — это рост дисбаланса между предложением инвалюты и спросом на нее, расширение бюджетного дефицита, острая геополитика. Вместе с тем, в ближайшую пятницу Банк России может повысить ключевую ставку до 20%, это может оказать рублю поддержку в конце года. Прогноз по биржевому курсу юаня — 13,3−13,6 ₽, по курсу рубля к доллару — 95−97.
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