Комитет ГД одобрил проект бюджета Фонда социального и пенсионного страхования

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект бюджета Фонда социального и пенсионного страхования на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов. Планируется, что Госдума рассмотрит документ на заседании 24 октября.
Согласно документу, прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда за 2025 год составит 16,623 трлн рублей, в том числе в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, — в сумме 16,554 трлн рублей, из них доходы по обязательному пенсионному страхованию в сумме 10,454 трлн рублей, по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 1,353 трлн рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 293,365 млрд рублей.
Прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета, составит 4,022 трлн рублей, из бюджетов субъектов РФ в сумме 349,379 млрд рублей и из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 179,307 млрд рублей.
Общий объем расходов бюджета фонда на 2025 г. в сумме составит 16,993 трлн рублей, в том числе в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, — в сумме 16,934 трлн рублей, из них объем расходов по обязательному пенсионному страхованию в сумме 11,137 трлн рублей, по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — в сумме 1,169 трлн рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний — в сумме 174,525 млрд рублей.
Объем дефицита бюджета фонда на 2025 г. составит 369,520 млрд рублей, в том числе объем профицита бюджета фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, составит 9,991 млрд рублей, и объем дефицита бюджета фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 379,511 млрд рублей. Из них объем дефицита бюджета фонда в части обязательного пенсионного страхования составит 682,77 млрд рублей, объем дефицита бюджета фонда в части переданных полномочий составит 142,685 млн рублей, объем профицита бюджета фонда в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составит 184,56 млрд рублей и объем профицита бюджета фонда в части обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме составит 118,84 млрд рублей.