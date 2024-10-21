Комитет ГД одобрил проект бюджета Фонда социального и пенсионного страхования

Объем дефицита бюджета фонда на 2025 г. составит 369,520 млрд рублей, в том числе объем профицита бюджета фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, составит 9,991 млрд рублей, и объем дефицита бюджета фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 379,511 млрд рублей. Из них объем дефицита бюджета фонда в части обязательного пенсионного страхования составит 682,77 млрд рублей, объем дефицита бюджета фонда в части переданных полномочий составит 142,685 млн рублей, объем профицита бюджета фонда в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составит 184,56 млрд рублей и объем профицита бюджета фонда в части обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме составит 118,84 млрд рублей.