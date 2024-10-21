Комитет ГД одобрил повышение акциза на сахаросодержащие напитки до 10 рублей

«Предлагается повысить ставку акциза на сахаросодержащие напитки с 7 до 10 рублей на литр, при этом в рамках налогового правоприменения ФНС выявлены налоговые способы неуплаты акцизов, поэтому предлагается скорректировать перечень напитков, не признаваемых подакцизными, исключив из него обогащенные напитки и квасы», — отметил на заседании комитета статс-секретарь, замглавы Минфина Алексей Сазанов.
«Соответствующее письмо бизнес-объединения нам направили, они тоже просят не идти по пути снижения процентного содержания сахара», — добавил в свою очередь глава комитета Госдумы про бюджету и налогам Андрей Макаров.