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Комитет ГД одобрил повышение акциза на сахаросодержащие напитки до 10 рублей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку правительства РФ, согласно которой акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки будет повышен с 7 до 10 рублей, при этом облагаемый акцизами порог для сахаросодержащих напитков остается 5 гр сахара на 100 мл — в первом чтении он был снижен до 2 граммов. Соответствующая поправка внесена ко второму чтению в бюджетообразующий законопроект об изменениях в Налоговый кодекс.

Источник: РИА "Новости"

«Предлагается повысить ставку акциза на сахаросодержащие напитки с 7 до 10 рублей на литр, при этом в рамках налогового правоприменения ФНС выявлены налоговые способы неуплаты акцизов, поэтому предлагается скорректировать перечень напитков, не признаваемых подакцизными, исключив из него обогащенные напитки и квасы», — отметил на заседании комитета статс-секретарь, замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Соответствующее письмо бизнес-объединения нам направили, они тоже просят не идти по пути снижения процентного содержания сахара», — добавил в свою очередь глава комитета Госдумы про бюджету и налогам Андрей Макаров.