Комитет ГД одобрил повышение акциза на сахаросодержащие напитки до 10 рублей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку правительства РФ, согласно которой акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки будет повышен с 7 до 10 рублей, при этом облагаемый акцизами порог для сахаросодержащих напитков остается 5 гр сахара на 100 мл — в первом чтении он был снижен до 2 граммов. Соответствующая поправка внесена ко второму чтению в бюджетообразующий законопроект об изменениях в Налоговый кодекс.