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Кабмин выделит около 930 млн рублей на развитие предприятий энергетики

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Правительство РФ направит около 930 млн рублей дополнительно на развитие предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Источник: РИА "Новости"

«Около 930 млн рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте. Средства пойдут на софинансирование расходов этих регионов с июня по июль 2024 года на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в релизе кабмина.

В частности, речь идет о создании в каждом субъекте единого оператора с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, привлечении в отрасль квалифицированных специалистов, а также установлении экономически обоснованных тарифов. «Как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает территориям компенсировать потребителям разницу в тарифах», — отмечается на сайте правительства.

Вопрос о дополнительном финансировании был рассмотрен ранее на заседании правительства.

В июле 2024 года в ходе своей поездки в Грозный Мишустин поставил задачу обеспечить дальнейшую реализацию пилотных программ модернизации энергетики и ЖКХ, начатых в 2022 году.