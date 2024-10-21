Кабмин выделит около 930 млн рублей на развитие предприятий энергетики

«Около 930 млн рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, которые стали пилотными регионами в этом проекте. Средства пойдут на софинансирование расходов этих регионов с июня по июль 2024 года на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в релизе кабмина.