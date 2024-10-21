Главные события финансовых рынков 21 — 27 октября

Банк России, по прогнозам аналитиков Market Power, 25 октября поднимет ключевую ставку минимум до 20%. Эксперты из макроопроса ЦБ повысили прогноз по инфляции на конец 2025 года до 5,3%, а по средней ключевой ставке в следующем году — до 18%.