Главные события финансовых рынков 21 — 27 октября

Макроэкономика
Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил основные процентные ставки на 25 б.п. Регулятор видит риски ухудшения экономической ситуации в регионе, что оставляет пространство для дальнейшего снижения ставки.
А Народный банк Китая на этой неделе, вероятно, сохранит 1-летнюю процентную ставку MLF (по кредитам для крупных коммерческих банков) неизменной. Прибыли китайских промышленных предприятий, по ожиданиям рынка, продолжат немного восстанавливаться.
По расчетам аналитиков Market Power, с понедельника по пятницу главный индекс акций США S&P 500 может находиться в коридоре 5707−5975 пунктов.
В России
Банк России, по прогнозам аналитиков Market Power, 25 октября поднимет ключевую ставку минимум до 20%. Эксперты из макроопроса ЦБ повысили прогноз по инфляции на конец 2025 года до 5,3%, а по средней ключевой ставке в следующем году — до 18%.
Инвесторам по-прежнему желательно придерживаться защитной стратегии: отдавать предпочтение облигациям с плавающим купоном — флоатерам, коротким депозитам и фондам ликвидности.
Рубль
Аналитики, участвовавшие в макроэкономическом опросе Банка России, ухудшили прогноз по курсу рубля: эксперты ожидают средний курс в октябре-декабре ₽94,2 за доллар. В сентябре аналитики прогнозировали средний курс ₽90,4 за доллар до конца года.
На этой неделе, по прогнозам аналитиков, курс рубля, установленный ЦБ РФ, может колебаться в коридоре ₽94−100,3 за доллар.
Нефть
Цены на нефть волатильны на фоне полярных новостей об эскалации конфликта на Ближнем Востоке. На прошедшей неделе цены немного поддержала публикация о сокращении коммерческих запасов нефти в США на 2,19 млн баррелей.
На этой неделе котировки нефти Brent, по прогнозам аналитиков, могут находиться в диапазоне $68,2−80,2 за баррель.
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