FT: стоимость экспорта британской музыки превысила $1 млрд в 2023 году

По данным торговой ассоциации музыкальной индустрии королевства, продажи записанной британской музыки за рубежом на любом носителе — от потокового вещания до таких физических форматов, как компакт-диски и винил, — выросли в 2023-м на 7,6%. Однако это более чем вдвое ниже показателя 2022 года, когда экспорт музыки увеличился сразу на 20%.
Совокупная доля использования в мире произведений британских музыкантов оценивалась в 17% еще в 2015 году, когда Адель и Эд Ширан были все еще восходящими звездами, напоминает издание. Оба эти исполнителя по-прежнему входят в число самых популярных и почти десятилетие спустя, наряду с другими известными артистами, такими как Гарри Стайлс. Однако в 2023 году отмечена новая волна британских музыкантов, число прослушиваний которых превысило 1 млрд. Среди них такие группы, как Central Cee, Glass Animals, PinkPantheress и Raye.
Как отмечает BPI, конкуренция в мире музыки обостряется и теперь британцам приходится конкурировать не только с таким тяжеловесами, как США и Канада, но и странами Латинской Америки и Южной Кореей, чьи исполнители добиваются успеха на международной арене отчасти благодаря значительной государственной поддержке.
Как сообщалось ранее, один из основателей рок-группы The Beatles Пол Маккартни стал первым в Великобритании музыкантом, чье состояние составляет 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд). Сэр Пол и его супруга Нэнси поднялись на 165-ю строчку в списке богатейших жителей Соединенного Королевства, который ежегодно публикует газета The Sunday Times. За год Маккартни удалось увеличить состояние на 50 млн фунтов ($65 млн) благодаря гастрольному турне Got Back, во время которого он дал 35 концертов, доходам от авторских прав, а также успеху кавера на песню 1968 года Blackbird, представленного американской певицей Бейонсе.