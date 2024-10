FT: стоимость экспорта британской музыки превысила $1 млрд в 2023 году

Как сообщалось ранее, один из основателей рок-группы The Beatles Пол Маккартни стал первым в Великобритании музыкантом, чье состояние составляет 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд). Сэр Пол и его супруга Нэнси поднялись на 165-ю строчку в списке богатейших жителей Соединенного Королевства, который ежегодно публикует газета The Sunday Times. За год Маккартни удалось увеличить состояние на 50 млн фунтов ($65 млн) благодаря гастрольному турне Got Back, во время которого он дал 35 концертов, доходам от авторских прав, а также успеху кавера на песню 1968 года Blackbird, представленного американской певицей Бейонсе.