FT: стоимость экспорта британской музыки превысила $1 млрд в 2023 году

Совокупная доля использования в мире произведений британских музыкантов оценивалась в 17% еще в 2015 году, когда Адель и Эд Ширан были все еще восходящими звездами, напоминает издание. Оба эти исполнителя по-прежнему входят в число самых популярных и почти десятилетие спустя, наряду с другими известными артистами, такими как Гарри Стайлс. Однако в 2023 году отмечена новая волна британских музыкантов, число прослушиваний которых превысило 1 млрд. Среди них такие группы, как Central Cee, Glass Animals, PinkPantheress и Raye.