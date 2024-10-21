ФАС возбудила дело в отношении ВТБ из-за нарушений в рекламе вклада

«Банк не указал информацию о существенных условиях финансовой услуги, — указали в ФАС. — В рекламе крупным шрифтом была указана привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 20%. Однако сведения об условиях вклада, влияющих на сумму доходов, размещались в рекламном видеоролике в течение короткого времени трудным для восприятия способом».