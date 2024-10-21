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ФАС возбудила дело в отношении ВТБ из-за нарушений в рекламе вклада

По данным ведомства, банк разместил сведения об условиях вклада, влияющих на сумму доходов, «в течение короткого времени трудным для восприятия способом».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ПАО «ВТБ» по признакам нарушений в рекламе вклада, сообщила пресс-служба ведомства.

«Банк не указал информацию о существенных условиях финансовой услуги, — указали в ФАС. — В рекламе крупным шрифтом была указана привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 20%. Однако сведения об условиях вклада, влияющих на сумму доходов, размещались в рекламном видеоролике в течение короткого времени трудным для восприятия способом».

По мнению ведомства, такие действия могут ввести потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе.

Ранее в ФАС России поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу ВТБ, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве.

Служба возбудила дело в отношении банка. В случае установления нарушения организации грозит штраф.