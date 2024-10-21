Эксперт разъяснил, как оградить пожилых людей от телефонных мошенников

«Необходимо объяснить пожилым людям, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону конфиденциальную информацию, такую как номера банковских карт, ПИН-коды, пароли от онлайн-банкинга или коды из СМС-сообщений. Важно подчеркнуть, что настоящие сотрудники банков и государственных органов никогда не запрашивают такую информацию по телефону», — обратил внимание Давид Адамс.
Как напомнил юрист, эффективным способом защиты считается установка на телефоны пожилых людей специальных приложений. Они программно блокируют звонки, поступающие с подозрительных номеров или предупреждают о возможном мошенничестве, подчеркнул Адамс. Эксперт добавил, что загружать подобного рода программы на гаджеты пожилых родственников должны технически подкованные родственники или социальные работники.
«Следует также обучить пожилых людей простому, но действенному правилу: при получении подозрительного звонка необходимо немедленно прервать разговор и перезвонить в организацию, от имени которой якобы поступил звонок, используя официальный номер телефона. Это позволит быстро выявить мошенническую попытку и избежать негативных последствий», — уточнил Давид Адамс.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».