Эксперт разъяснил, как оградить пожилых людей от телефонных мошенников

«Необходимо объяснить пожилым людям, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать по телефону конфиденциальную информацию, такую как номера банковских карт, ПИН-коды, пароли от онлайн-банкинга или коды из СМС-сообщений. Важно подчеркнуть, что настоящие сотрудники банков и государственных органов никогда не запрашивают такую информацию по телефону», — обратил внимание Давид Адамс.