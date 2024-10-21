Эксперт рассказала, как изменятся цены на стройматериалы с 1 ноября 2024 года

В ноябре можно ожидать увеличения цен на стройматериалы и товары для ремонта на 5−7%. В дальнейшем рост цен продолжится. Об этом рассказала и.о. директора института управления сельскими территориями Российского государственного университета народного хозяйства имени В. И. Вернадского, к.э.н., доцент Евгения Жукова.
К причинам подорожания эксперт относит инфляционные процессы, увеличение логистических расходов, увеличение энергозатрат при производстве строительных материалов. Также экономическая и политическая обстановка не лучшим образом отражаются на строительном рынке.
Меньше всего подорожают материалы для строительства: песок, щебень, цемент. Прирост цен будет на уровне инфляции (+0.5−0.7п.п.).
Такого же уровня увеличения цен, по мнению Жуковой, можно ожидать от стеновых материалов, таких как газобетон, кирпич и дерево. Это связано с окончанием в ноябре строительного сезона.
Однако в конце весны — начале лета ожидается повышение спроса и, соответственно, значительное увеличение цены.
Железобетонные конструкции, отделочные материалы, материалы из стекла и пластика, производимые в России, изменятся в цене чуть больше инфляционных процессов, на уровне 1%.
«Что касается материалов, которые импортируются, например, сантехника, комплектующие для электрики, плитка для внутренней отделки, то цены на них в ноябре опередят инфляцию, увеличение цены в ноябре может составить более 3%», — отмечает экономист.
В целом, по словам Жуковой, в 2024 году спрос на стройматериалы и товары для ремонта вырос. Это выражается в увеличении размера среднего чека более чем на 20%, при этом снизилась частота совершения покупок.
Эксперт объясняет рост спроса повышением потребности в ремонте квартир, приобретенных 3−4 года назад на условиях льготной ипотеки.
Строительные маркетплейсы отмечают, что за последние два года черновые материалы для ремонта увеличились на 20%, а материалы для чистовой отделки — на 25%.
Рост цен на стройматериалы был связан с ростом спроса в летние месяцы, однако в сентябре прирост цен на товары для дома и ремонта в годовом исчислении увеличился более чем на 11%.
По данным Минстроя, больше всего подорожали изделия из металлов, сухие строительные смеси и изоляционные материалы, строительные силиконы и герметики.
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