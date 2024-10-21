Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт научил, как инвестировать в бронзу

С точки зрения диверсификации инвестиционного портфеля, вложения в бронзу можно рассматривать как одно из альтернативных направлений для небольшого объема инвестиций для консервативных инвесторов. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По его мнению, это может подойти тем, кто сегодня хочет диверсифицировать свои инвестиции, например, в то же самое золото или серебро, с которым часто сравнивают бронзу.

«Чтобы делать какие-то прогнозы по цене на бронзу в целях расчета потенциальной доходности инвестиций, нужно знать все особенности рынка, динамику изменения цены и причины ее изменения за последние несколько лет», — отмечает эксперт.

Если говорить о металлах инвестиционного качества (999 проба), то бронза — это не чистый металл, в отличие от того же золота, серебра, палладия или металлов платиновой группы. Бронза представляет собой сплав двух металлов — прежде всего меди и каких-то других. Вторым металлом чаще всего выступает олово, но есть и сплавы с никелем, латунью, цинком и некоторыми другими металлами.

В зависимости от того, о каком виде сплава идет речь, естественно, будет зависеть как стоимость сплава, так и его физические, химические свойства, поясняет Сироткин.

Если говорить о так называемом ломе бронзы, когда используют какие-то остатки или куски изделий, выполненных из бронзы, то за последние полтора-два года цена на бронзу изменилась в полтора раза.

«Если в начале 2023 года она составляла порядка 330−340 тысяч рублей за тонну бронзы, то сегодня цена составляет порядка 540 тысяч рублей, что, безусловно, не может не привлекать внимание инвесторов. С другой стороны, если мы говорим о покупке этих металлов не тоннами, а все-таки десятками или сотнями килограмм, то цена будет значительно ниже», — рассказывает эксперт.

По словам Сироткина, на стоимость лома влияют возросшая роль меди как таковой, да и бронзы в целом, поскольку этими металлами часто пользуются в аэрокосмической промышленности, электротехнике, радиоэлектронике, химической и медицинской отрасли, в области искусства и в ряде других отраслей.

Так, в Китае лом бронзы сегодня занимает особое положение: китайцы активно скупают у себя как лом бронзы, так и лом других металлов.

«В свете существующих санкционных ограничений и усложнений логистических цепочек Россия играет немалую роль на рынке лома бронзы. За счет вот этого возрастающего спроса цена на российском рынке и растет последние годы», — говорит финансист.

Вместе с тем, на зарубежных площадках такого стремительного роста не наблюдается. Cпрос растет в основном на российский лом.

С другой стороны, если изучать динамику изменения цены на то же самое золото, то тут мы тоже видим достаточно серьезные взлеты: за последние полтора года был побит ряд исторических рекордов за тройскую унцию золота.

«Таким образом, мы в целом наблюдаем общую тенденцию повышения цен на металлы, на что влияет в том числе и уровень общей инфляции, растущий после начала СВО, истощение месторождений и многое другое. Поэтому дорожает все — и драгоценные металлы, и собственно, лом бронзы», — разъяснил Андрей Сироткин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».