Эксперт научил, как инвестировать в бронзу

По его мнению, это может подойти тем, кто сегодня хочет диверсифицировать свои инвестиции, например, в то же самое золото или серебро, с которым часто сравнивают бронзу.
«Чтобы делать какие-то прогнозы по цене на бронзу в целях расчета потенциальной доходности инвестиций, нужно знать все особенности рынка, динамику изменения цены и причины ее изменения за последние несколько лет», — отмечает эксперт.
Если говорить о металлах инвестиционного качества (999 проба), то бронза — это не чистый металл, в отличие от того же золота, серебра, палладия или металлов платиновой группы. Бронза представляет собой сплав двух металлов — прежде всего меди и каких-то других. Вторым металлом чаще всего выступает олово, но есть и сплавы с никелем, латунью, цинком и некоторыми другими металлами.
В зависимости от того, о каком виде сплава идет речь, естественно, будет зависеть как стоимость сплава, так и его физические, химические свойства, поясняет Сироткин.
Если говорить о так называемом ломе бронзы, когда используют какие-то остатки или куски изделий, выполненных из бронзы, то за последние полтора-два года цена на бронзу изменилась в полтора раза.
«Если в начале 2023 года она составляла порядка 330−340 тысяч рублей за тонну бронзы, то сегодня цена составляет порядка 540 тысяч рублей, что, безусловно, не может не привлекать внимание инвесторов. С другой стороны, если мы говорим о покупке этих металлов не тоннами, а все-таки десятками или сотнями килограмм, то цена будет значительно ниже», — рассказывает эксперт.
По словам Сироткина, на стоимость лома влияют возросшая роль меди как таковой, да и бронзы в целом, поскольку этими металлами часто пользуются в аэрокосмической промышленности, электротехнике, радиоэлектронике, химической и медицинской отрасли, в области искусства и в ряде других отраслей.
Так, в Китае лом бронзы сегодня занимает особое положение: китайцы активно скупают у себя как лом бронзы, так и лом других металлов.
«В свете существующих санкционных ограничений и усложнений логистических цепочек Россия играет немалую роль на рынке лома бронзы. За счет вот этого возрастающего спроса цена на российском рынке и растет последние годы», — говорит финансист.
Вместе с тем, на зарубежных площадках такого стремительного роста не наблюдается. Cпрос растет в основном на российский лом.
С другой стороны, если изучать динамику изменения цены на то же самое золото, то тут мы тоже видим достаточно серьезные взлеты: за последние полтора года был побит ряд исторических рекордов за тройскую унцию золота.
«Таким образом, мы в целом наблюдаем общую тенденцию повышения цен на металлы, на что влияет в том числе и уровень общей инфляции, растущий после начала СВО, истощение месторождений и многое другое. Поэтому дорожает все — и драгоценные металлы, и собственно, лом бронзы», — разъяснил Андрей Сироткин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».