Эксперт научил, как инвестировать в бронзу

«Если в начале 2023 года она составляла порядка 330−340 тысяч рублей за тонну бронзы, то сегодня цена составляет порядка 540 тысяч рублей, что, безусловно, не может не привлекать внимание инвесторов. С другой стороны, если мы говорим о покупке этих металлов не тоннами, а все-таки десятками или сотнями килограмм, то цена будет значительно ниже», — рассказывает эксперт.