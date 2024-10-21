ЕЦБ увидел в биткоине причину обнищания и раскола общества

Директор по развитию рыночной инфраструктуры и платежей ЕЦБ Ульрих Биндзайль и советник по тем же вопросам Юрген Шааф призвали всех, кто не инвестировал в биткоин, выступить против него. Они считают необходимым добиваться принятия законов, которые его запретят.