ЦБ вводит «периоды охлаждения»: что ждет заемщиков

Центральный банк России выступил с новой инициативой для защиты потребителей: введение обязательного периода охлаждения на оформление потребительских кредитов. Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей этот период составит 4 часа, а для кредитов свыше данной суммы — 48 часов.
Банки будут обязаны проверять кредитные заявки на предмет мошенничества и информировать заемщика о потенциальных рисках. Нарушение антимошеннических норм при выдаче кредита лишит банк права требовать исполнения обязательств по договору.
Эльман Мехтиев выразил одобрение данной инициативы. По его словам, ЦБ ввел эту разумную меру достаточно оперативно.
«Мы можем придумывать сложные схемы борьбы с мошенниками, но нужно учитывать именно поведение самих граждан. Это скажется на потребителях. Потребитель с 2013 года имеет право в течение пяти дней разглядывать договор, а только потом принять решение. Но за все это время ни один человек не воспользовался этим правом. Поэтому в данном случае здесь уже за человека все решается. Хочешь большую сумму? Придется подождать. Выдавать кредитов меньше не будут, если человеку деньги нужны, он подождет. На статистику отказов это влиять не будет», — уточнил он.
Дополнительно, начиная с 1 марта следующего года, россиянам представится возможность установить самозапрет на получение кредитов и микрозаймов. Меру введет постановление превительства, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.
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