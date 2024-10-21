ЦБ вводит «периоды охлаждения»: что ждет заемщиков

«Мы можем придумывать сложные схемы борьбы с мошенниками, но нужно учитывать именно поведение самих граждан. Это скажется на потребителях. Потребитель с 2013 года имеет право в течение пяти дней разглядывать договор, а только потом принять решение. Но за все это время ни один человек не воспользовался этим правом. Поэтому в данном случае здесь уже за человека все решается. Хочешь большую сумму? Придется подождать. Выдавать кредитов меньше не будут, если человеку деньги нужны, он подождет. На статистику отказов это влиять не будет», — уточнил он.